ABD'li bankanın fon haberi yön değiştirdi! Bitcoin fiyatları artışa geçti

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase’in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir Bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.0’ten çok artışla 55,000 dolarlık düzeyin üzerine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.18 artışla 55,150.50 dolara, ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 3.58 artışla 2,579.32 dolara yükseldi.

JPMorgan’ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.

TESLA'DAN BITCOIN AÇIKLAMASI

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in likiditesini gösterebilmek adına Tesla'nın Bitcoin'lerinin yüzde 10'unu sattığını belirtirken, kendi kripto para yatırımlarını tuttuğunu söyledi.

1 milyar dolara yakın Tesla'nın birinci çeyrek bilançosuna göre, şirket Bitcoin satışlarından 101 milyon dolar kâr elde etti. Musk ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Tesla'nın Bitcoin'in likiditesini ispatlamaya çalıştığını söyledi.

Birçok insan kripto paraları hala çok volatil ve riskli bulurken, Tesla'nın CFO'su Zachary Kirkhorn çeyreklik kazanç görüşmelerinde şirketin Bitcoin'in uzun vadeli değerine inandığını vurguladı.

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