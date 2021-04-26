ABD’li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak

CoinDesk’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JPMorgan Chase’in kuracağı bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.



JPMorgan’ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak.



ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle gelen satışlarla 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, gelen yeni alımlarla 53,000 doların üzerine toparlanırken, toplam hacim de yeniden 1.9 trilyon doları aştı.



Son 24 saat içinde 47,159.49 ve 53,929.40 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.36 artışla 53,402.39 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.27 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, 999.1 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırına dayandı.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.61 artışla 2,484.86 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 287.63 milyar dolara yükseldi.

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