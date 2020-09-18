Abdi İbrahim'den 4.2 milyar liralık satın alma

İlaç üreticisi Abdi İbrahim, solunum ve idrar yolu enfeksiyonları alanında faaliyet gösteren İsviçreli OM Pharma şirketinin %28.5'ini 4.2 milyar lira bedelle satın aldı.



Açıklama Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut tarafından yapıldı.



OM Pharma'nın sahibi Vifor Pharma tarafından yapılan açıklamada, şirketin tamamının yine İsviçre'de kurulu Optimus Holding'e 435 milyon İsviçre frankına satılması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Optimus Holding'de Abdi İbrahim'in %28.5 payı bulunuyor.