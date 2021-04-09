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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

AB'den Yunanistan'ın sorunlu kredi programını uzatmasına onay

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AB'den Yunanistan'ın sorunlu kredi programını uzatmasına onay

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın bankalardaki sorunlu kredileri azaltmak için hazırladığı programın süresini uzatmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Yunanistan'da sorunlu kredilerinin azaltılmasını amaçlayan "Herkül" adlı varlık koruma programının 18 ay uzatılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Yunanistan'daki söz konusu programın 2019 yılında başlatıldığı anımsatılarak, son kararla birlikte bunun 2022 yılı ekim ayına kadar devam edeceği kaydedildi.

Herkül programının Yunanistan bankalarındaki sorunlu kredileri piyasaya zarar vermeden düşürmeyi amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, bu programın AB kurallarını ihlal etmediği belirtildi.

Yunan hükümetinin programı, bankalardaki 30 milyar avroluk sorunlu kredileri varlığa dayalı menkul kıymetlerle birleştirerek yatırımcılara satışa sunuyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanında. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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