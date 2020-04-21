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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:55,Son Güncelleme:

AB'den yeşil yatırım programı çağrısı

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AB'den yeşil yatırım programı çağrısı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanacak yatırım programının yeşil ve sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

Timmermans, Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komite toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının, 59 yıllık hayatında gördüğü en büyük sınama olduğunu söyledi.

Salgının küresel bir sorun olduğunu ve buna karşı ortak bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini belirten Timmermans, "Şu anda bütün dikkatimiz, Kovid-19'da ama bu iklim krizinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor." dedi.

Timmermans, Avrupa'da istihdam ve ekonomik kalkınmanın yeşil ve sürdürülebilir bir yatırım programı ile sağlanabileceğine dikkati çekti.

Avrupa'yı 2050 yılına kadar iklimle uyumlu bir kıtaya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Timmermans, AB üyesi ülkelerin bu konuda uyumlu politikalar benimsemeleri gerektiğini söyledi. 

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