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AB'den Yemen'e yardm

#ABD#Yemen#Yardım
ABden Yemene yardm

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 119 milyon avro yardım sağlayacak.

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AA - AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 6 yıldan uzun süredir devam eden çatışmalardan etkilenen savunmasız Yemenlilere ilave destek verileceği bildirildi.

Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'deki krizin kurumları, kamu hizmetlerini ve altyapıyı etkilediği, ülke gelişimini 20 yıldan fazla geriye götürdüğü belirtildi.

AB'nin Yemen'de yaşanalar nedeniyle 44 milyon avro insani yardım, 75 milyon avro da kalkınma yardımı olmak üzere toplam 119 milyon avro ilave fon tahsis ettiğine işaret edilen açıklamada, AB'nin 2021 yılında Yemen'e toplam desteğinin 209 milyon avroya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'deki insani ihtiyaçların eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumu daha da kötüleştirdiği anımsatıldı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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#ABD#Yemen#Yardım