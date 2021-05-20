AB'den yatırım bankalarına kartel cezası

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, WestLB ve UniCredit'in 2007-2011 döneminde Avrupa'daki birincil ve ikincil piyasalarda euro cinsinden devlet tahvilleri ticaretinde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

İHALELER ÖNCESİ İLETİŞİME GEÇTİLER

Söz konusu 7 yatırım firmasının ihaleler öncesinde sohbet odaları ve terminallerde iletişime geçtiklerine işaret edilen açıklamada, bunların fiyat ve miktar gibi hassas ticari verileri paylaştıkları, ortak strateji belirledikleri kaydedildi.

Açıklamada, yatırım bankalarının söz konusu davranışlarının AB rekabet kurallarına aykırı bulunduğu belirtildi.

UBS'in 172 milyon 378 bin euro, Nomura'nın 129 milyon 573 bin euro ve UniCredit'in 69 milyon 442 bin euro para cezasına çarptırıldığı bildirilen açıklamada, NatWest'in karteli ifşa ettiği, Bank of America ve Natixis'in zaman aşımı, Portigon'un ise geçen yıl ciro yapmadığı gerekçesiyle ceza almadığı kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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