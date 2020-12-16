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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 21:55 | Son Güncelleme:

AB'den sorunlu kredi planı

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AB'den sorunlu kredi planı
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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırladı.

AB Komisyonu, sorunlu kredilere yönelik stratejiler içeren eylem planını yayımladı. Buna göre, sorunlu varlıklara yönelik ikincil piyasalar genişletilecek.
İkincil piyasalarda, bankaların sorunlu kredileri bilançolarından çıkarmaları sağlanacak. AB piyasalarına şeffaflığı arttırmak üzere sorunlu kredilere yönelik elektronik veri merkezi kurulacak.

Merkezde, kredi alıcıları, borç verenler, kredi hizmeti sunanlar, varlık yönetim şirketleri ve özel batık kredi platformları arasında verilerin daha iyi biçimde paylaşılması sağlanacak.

AB'nin iflas ve borç tahsilat mevzuatında reform yapılacak. AB genelinde farklı biçimlerde uygulanan iflasların birbirine uyumlu hale dönüştürülmesine yardımcı olunacak.

AB, ulusal varlık yönetimi şirketlerinin kurulmasını ve bunların iş birliğini destekleyecek. Vatandaşlar ve işletmelerin Kovid-19 krizi boyunca ihtiyaç duyacakları finansmana erişim sağlanacak. Salgının ekonomik etkileri nedeniyle AB ülkelerindeki bankaların sorunlu kredileri artmaya başlamıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa'da yaklaşık 1,4 trilyon avroluk sorunlu kredi olduğunu açıklamıştı.

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