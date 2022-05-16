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AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hamlesi

#Avrupa Birliği#Rusya#Yaptırım
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hamlesi

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya’ya karşı son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.

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Brüksel’de gerçekleşecek toplantıda, savaşın son durumu, sürecin Batı Balkanlar’a etkileri ve Rusya’ya karşı enerji ihracatı yasağı, konuşulacak öncelikli konular arasında yer alıyor. Toplantı, AB liderlerinin 30-31 Mayıs’ta düzenleyeceği zirve öncesinde önem taşırken; masadaki başlıca konunun ise AB’nin stratejik önem verdiği Batı Balkanlar olacağı belirtildi. Bu anlamda toplantıda, ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konuların ele alınacağı vurgulandı.

SAVAŞTA SON DURUM

Bir AB yetkilisi, Batı Balkan ülkelerine yönelik görüşmelerle ilgili, Rusya’nın bölgedeki saldırganlığının etkileriyle baş etmeleri için verilebilecek desteğin görüşüleceğini söyledi. Görüşmelerin ardından bakanların, bu bölgedeki ülkelerin dışişleri bakanlarıyla gayriresmi bir öğle yemeğinde bir araya geleceği kaydedildi.

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Toplantıda ayrıca Ukrayna’daki savaşa yönelik gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Bu anlamda Ukrayna Dıişişleri Bakanı Dmitro Kuleba da görüşmelere katılacak. Görüşmede Kuleba’nın, bakanları savaşla ilgili son durum hakkında bilgilendireceği belirtildi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin de görüşmeye katılacağı bilgisi verildi. Kuleba’nın söz konusu toplantıda, Ukrayna’nın AB’ye üyelik başvurusu konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın üyeliğinin yıllar süreceğini belirtmiş; bunun yerine “Avrupa Siyasi Topluluğu” kurularak, Ukrayna ve AB’ye üye olmak isteyen devletlerin bu çatı altında yer alması önerisinde bulunmuştu.

ENERJİ İTHALAT YASAĞI

Dışişleri bakanlarının, hâlâ üzerinde uzlaşma sağlanamayan, Rusya’dan enerji ithalatının yasaklanmasını içeren paketi de ele alacağı ifade ediliyor. Macaristan, Slovakya, Çekya gibi ülkelerin muhalefet ettiği enerji ithalatı yasağı nedeniyle paketle ilgili müzakerelerin sürdüğü belirtiliyor. Toplantıda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Şili ve Panama ziyaretleri ile Filistin’e mali destek gibi konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

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#Avrupa Birliği#Rusya#Yaptırım

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