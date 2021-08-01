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Ekonomi
Haber Giriş: 01.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

AB'den rekor ceza! Dev şirket kurallara uymadı, 886 milyon dolardan oldu

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AB'den rekor ceza! Dev şirket kurallara uymadı, 886 milyon dolardan oldu

Avrupa Birliği'nin kişisel veri koruma kanununu ihlal eden Amazon, 886 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Amazon, Avrupa Birliği veri koruma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla 886,6 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.  Para cezası, teknoloji devinin kişisel verileri işlemesinin AB yasalarına uymadığını iddia eden Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu tarafından verildi.

Amazon, para cezasının "haksız" olduğuna inandığını ve kendisini "şiddetle" savunacağını da sözlerine ekledi.  Bir sözcü BBC'ye "veri ihlali olmadığını" söyledi.

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AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kuralları, şirketlerin kişisel verilerini kullanmadan veya yüksek para cezalarıyla karşılaşmadan önce kişilerin rızasını almalarını gerektirir.

Amazon cezaya cevaben şunları söyledi: "Commission Nationale pour la Protection des Données'in (CNPD) kararının haksız olduğuna inanıyoruz ve bu konuda kendimizi şiddetle savunmayı amaçlıyoruz."

Amazonun satışları beklentilerin altında kaldı
Amazon'un satışları beklentilerin altında kaldı

Firmanın CNPD'nin kararına kesinlikle katılmadığını ve temyize gitmeyi planladığını vurgulandı. Wall Street Journal, haziran ayında Amazon'un Avrupa Birliği'nin gizlilik yasası uyarınca 425 milyon dolardan fazla para cezasına çarptırılabileceğini bildirmişti.

ABden rekor ceza Dev şirket kurallara uymadı, 886 milyon dolardan oldu

Amazon hiçbir şekilde AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal eden ilk büyük şirket değil, ancak bu ceza, yasanın 2018'de yürürlüğe girmesinden bu yana verilen en büyük ceza. Yönetmelik, hassas verilerin nasıl kullanılacağı, saklanabileceği veya işlenebileceği konusunda katı sınırlamalar getirdi.

 

 

 

 

 

 

 

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