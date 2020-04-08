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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

AB'den Kovid-19'a yönelik mobil uygulama çağrısı

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AB'den Kovid-19'a yönelik mobil uygulama çağrısı
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Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak mobil uygulama kullanılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, dijital araçların Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırmasında önemli rol oynayabileceğini açıkladı. AB ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı ortak biçimde mobil uygulama kullanmaları tavsiye edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına da uygun olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun mevcut kriz karşısında etkili uygulamaları değerlendirdiği, ortak mobil uygulamaya yönelik detayların 15 Nisan'a kadar belirleneceği kaydedildi. 

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