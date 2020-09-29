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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

AB'den Gürcistan'a mali destek

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AB'den Gürcistan'a mali destek
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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon avroluk anlaşma imzalandığını duyurdu.

AB Komisyonu, salgın ve ekonomik etkileri ile mücadele amacıyla Gürcistan ile iki farklı finansman anlaşması yapıldığını açıkladı.

Buna göre, AB, Gürcistan'a 75 milyon avro hibe verecek. Bu kaynak, sosyal yardım, işletmelere destek ve yoğun bakım kapasitesinin artırılması gibi ülkenin salgınla mücadelesinde kullanılacak.

Ayrıca, 54 milyon avroluk bir başka hibe programı da Gürcistan'ın bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak. Programla kırsal bölgelerdeki altyapı ve turizm yatırımlarına destek verilecek.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik desteklemeler verebiliyor.

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