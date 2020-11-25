AB'den Gürcistan, Ürdün ve Moldova'ya mali destek

AB Komisyonu, salgının ekonomik etkilerine karşı çeşitli ülkelerle yapılan makro-finansal destek programları çerçevesinde yeni kredi dilimlerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Buna göre, destek programları çerçevesinde AB, Ürdün'e 250 milyon avro, Gürcistan'a 100 milyon avro ve Moldova'ya 50 milyon avro olmak üzere toplam 400 milyon avroluk kredi dilimlerini serbest bıraktı.

Çeşitli koşulların yerine getirilmesiyle serbest bırakılan krediler, söz konusu ülkelerin ekonomik istikrarına ve dış finansman açıklarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.