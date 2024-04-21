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AB’den getirilecek eşya ve ilaçlarda vergi artırıldı

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#AB#Vergi#Eşya
AB’den getirilecek eşya ve ilaçlarda vergi artırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

POSTA veya hızlı kargo taşımacılığıyla bir gerçek kişiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen, ticari mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşyada ödenecek maktu vergi oranı değişti.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 şeklinde değiştirildi.

Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden, AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde uygulanacak tek ve maktu vergi oranı yüzde 20 olarak güncellendi.

Bu oran yüzden 18 olarak uygulanıyordu. Uygulama 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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#AB#Vergi#Eşya

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