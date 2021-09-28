AB'den flaş istek! Tüm müşterilere tazminat...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değilDikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil#Koronavirüs
48 günün en düşük seviyesinde Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor#Altın Fiyatları
Röportajda duygusal anlar Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor...Röportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."#Meryem Boz
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Kira artışları dünyada ne durumda Fiyat dengelenmesi 2023ten sonra olabilirKira artışları dünyada ne durumda? 'Fiyat dengelenmesi 2023'ten sonra olabilir'#Emlak
Tüm müşterilere tazminatTüm müşterilere tazminat!#Volkswagen
Trabzonda korkunç olay Emirin babasından yürek yakan sözlerTrabzon'da korkunç olay! Emir'in babasından yürek yakan sözler#Trabzon
Koronavirüste umut ışığı Tek bir hapla tedavi...Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi...#Koronavirüs
Müstehcen heykel tartışması büyüyor Bana kalsa çıplak yapardım'Müstehcen' heykel tartışması büyüyor 'Bana kalsa çıplak yapardım!'#İtalya
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
Bakan Kocadan yüz yüze eğitim açıklaması 0-17 yaş arası kaç vaka varBakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 0-17 yaş arası kaç vaka var?#Sağlık Bakanı
İstanbuldaki denetimlerde ceza yağdı Bahanesi pes dedirttiİstanbul'daki denetimlerde ceza yağdı! Bahanesi 'pes' dedirtti#Taksi
HABERLEREkonomi Haberleri

AB'den flaş istek! Tüm müşterilere tazminat...

#Volkswagen#Avrupa Birliği#Emisyon Skandalı
ABden flaş istek Tüm müşterilere tazminat...

Avrupa Birliği, Volkswagen’den emisyon skandalında AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödemesini istedi. ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının çevreyi normal seviyenin üzerinde kirlettiğini duyurmuştu.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB), Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle sadece Almanya'da değil, tüm AB ülkelerinde şirketin araçlarını satın alan kişilere yanlış yönlendirme gerekçesiyle tazminat ödemesini talep etti.

VW’nin emisyon skandalı tedarikçiye sıçradı

İlgili Haber:VW’nin emisyon skandalı tedarikçiye sıçradı

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 2015'te şirketin emisyonlarını düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasından sonra Volkswagen'in AB'de üretilen 8,5 milyon aracı gerekli düzeltmelerin yapılması için geri çağırma kararı aldığı hatırlatılarak düzeltilen araçların oranının yüzde 80'i bulduğu belirtildi.

Ancak Alman üreticinin "dizel skandalı" olarak anılan skandalın ardından düzeltme sonrası oluşabilecek sorunlar için tam bir garanti sunmadığı vurgulandı.

Emisyon skandalı tazminatı Volkswagenden araç sahiplerine 3000 euro geri ödeme

İlgili Haber:Emisyon skandalı tazminatı! Volkswagen'den araç sahiplerine 3000 euro geri ödeme

HERKES İÇİN UYGUN BİR ÇÖZÜM BUŞUNMASINI İSTEDİ

AB Komisyonunun adalet ve tüketici haklarından sorumlu üyesi Didier Reynders'in geçen yıl Volkswagen'den müşterisi olan tüm AB vatandaşlarına adil bir tazminat önermesini istediği hatırlatılan açıklamada, AB'nin Tüketici Koruma İşbirliği Ağı (CPC) tarafından bugün bir bildiri yayımlandığı aktarıldı.

Volkswagen mahkeme kararını temyize götürdü

İlgili Haber:Volkswagen mahkeme kararını temyize götürdü

Bildiride, Volkswagen'in yasa dışı egzoz gazı manipülasyon sistemi bulunan dizel araçları pazarlamada yürüttüğü ticari uygulamalarının AB'nin tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.

Haberin Devamı

CPC makamları Volkswagen'in, araçlarını satın alan ve telafi isteyen AB vatandaşı tüketicilerin hepsi için uygun bir çözüm bulmasını talep etti.

Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı

İlgili Haber:Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda! Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı

MİLYONLARCA ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Volkswagen, şu ana kadar sadece skandala neden olan araçlardan alan ve satın alım tarihinde Almanya'da yaşayan kişilere tazminat ödemeyi kabul etmişti.

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının çevreyi normal seviyenin üzerinde kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

İlgili Haberler:

Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz
Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkswagen#Avrupa Birliği#Emisyon Skandalı