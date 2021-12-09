AB'den enerji fiyatları açıklaması

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Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Genel Kurul oturumu Brüksel'de gerçekleşti. Oturumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen enerji fiyatlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin doğal gazda dışa bağımlı olduğunu belirten Leyen "Enerji fiyatlarındaki artış hepimizi endişelendiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

Fosil yakıt fiyatlarının son yıllarda daha da pahalı bir hal aldığına işaret eden von der Leyen, buna karşılık yenilenebilir kaynakların fiyatlarının ise yükselmediğini anlattı.