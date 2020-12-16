AB'den dijital platformlara yönelik düzenleme teklifi

AB Komisyonu, dijital platformların Avrupa'daki faaliyetlerinde değişikliklere yol açabilecek "Dijital Hizmetler Yasası" ve "Dijital Pazar Yasası" tekliflerini yayımladı.



Buna göre, AB'nin 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret yönetmeliği günün koşullarına uygun biçimde değiştirilecek.



Avrupa dijital piyasalarında önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan platformlar, objektif kriterlerle belirlenecek.



AB nüfusunun yüzde 10'undan, yani 45 milyon kullanıcıdan fazlasına ulaşan platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.



Söz konusu büyük teknoloji şirketleri, daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.



Bu platformlar, rekabet kurallarını ihlal ettikleri takdirde küresel cirolarının yüzde 10'una varan para cezalarına çarptırılabilecek.



Platformların, belirlenen piyasa kurallara uymamaları halinde bazı faaliyetleri engellenebilecek.



Nefret söylemi veya terörizm gibi içerikleri veya yasa dışı ve sahte ürünleri kaldırmayan platformlara, küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.



Söz konusu tekliflerin yasalaşması için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosunun onayı gerekiyor.