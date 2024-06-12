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AB'den Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi duyurusu

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#Çin#Elektrikli Otomobil#Ek Vergi
ABden Çinden ithal edilen elektrikli otomobillere vergi duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 16:45

Avrupa Birliği, Avrupa’daki EV üreticileri için ekonomik açıdan tehdit oluşturduğunu tespit ettiği Çin’den elektrikli araç ithalatına yüzde 38'e varan vergiler uygulayacağını söyledi. Daha önce de Türkiye Çin otomobillerine yüzde 50'ye varan ek vergi koymuştu.

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AB’nin yürütme kolu olan AB Komisyonu, yürütülen bir soruşturma sonucunda Çin’den ithal edilen elektrikli araçların haksız şekilde sübvansiyondan fayda sağladığı sonucuna vardı ve bu otomobiller için yüzde 38'e varan geçici vergiler getirmenin AB’nin çıkarına olduğunu açıkladı. Soruşturma ise, Ekim ayından bu yana devam ediyordu. AB Komisyonu yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle bir çözüme varmak için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda bu vergilerin 4 Temmuz’dan itibaren getirileceğini söyledi. Kesin tedbirler, geçici vergilerin getirilmesinden sonraki dört ay içinde uygulanacak.

Komisyon, "Düşük fiyatlarla sübvansiyonlu Çin ithalatının akışı, AB endüstrisine açıkça öngörülebilir ve yakın bir zarar tehdidi sunuyor" dedi.

AB’nin ticaretten sorumlu komisyon üyesi Valdis Dombrovskis Çarşamba günü CNBC’ye, soruşturmanın gerçeklere ve kanıtlara dayandığını söyledi ve Çinli yetkililer ve paydaşlarla potansiyel çözümlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ekledi.

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Daha önce Türkiye'de de 8 Temmuz itibarıyla Çin'den ithal edilecek tüm otomobillerde gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılacağı açıklanmıştı.

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#Çin#Elektrikli Otomobil#Ek Vergi

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