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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

AB'den aşı tedarik uyarısı

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AB'den aşı tedarik uyarısı

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Gallina, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı tedariki için hazır olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina, Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi'nde, AB'nin aşı üreticileri ile yaptığı ön alım anlaşmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı sözleşmelerindeki taahhütlerini önemli ölçüde karşılamakta olduklarını belirten Gallina, AstraZeneca ile ise sözleşmeye ilişkin "ciddi sorun" yaşadıklarını vurguladı.

Yoğun bakımda aşı etkisi
Yoğun bakımda aşı etkisi

Gallina, AstraZeneca aşısının daha uygun fiyatlı olduğu, daha kolay nakliye edildiği ve yılın ilk yarısında yüksek sayılarda tedarik sağlanacağı için tercih edildiğini anımsatarak, henüz AstraZeneca'nın taahhüt ettiği aşı miktarının dörtte birini bile alamadıklarını söyledi.

AB'nin bu konuda tedbir alacağına işaret eden Gallina, "Bu ihmal edilebilecek bir konu olmadığı için harekete geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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Gallina, AstraZeneca'nın AB'ye aşıları sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor

Aşı pasaportunda önemli gelişme
Aşı pasaportunda önemli gelişme

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.

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