AB'den aşı ihracatı açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ihracatında mütekabiliyet ve orantılılık sağlanmasını istediklerini, bunun için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.



Von der Leyen, Brüksel'de Kovid-19 ile mücadele ve AB'nin aşı stratejisine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İlaç şirketleri ile Kovid-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından AB'nin, şubat ayı başında üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutma uygulamasına başladığını hatırlatan Von der Leyen, "Aşı ihracat izin uygulamasına son 6 haftada yüzlerce başvuru yapıldı. Bunların 314'ü kabul edilirken, sadece 1 tanesi reddedildi. Bunu rakama dökecek olursak son 6 haftada 33 ülkeye 41 milyon doz aşı ihraç edildi." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın aşı konusunda uluslararası iş birliği sağlamak için çalıştığını ifade etti. AB ülkelerinin aşı üreten diğer pek çok ülkeye aşı gönderdiğini vurgulayan Von der Leyen, söz konusu ülkelerin ise AB'ye aşı sağlamadığını, bu durumun değişmemesi halinde tedbir alacaklarını söyledi.

Von der Leyen, ülkelerin aşı konusunda açık davranması gerektiğine işaret ederek, bu ülkelerden de AB'ye aşı gelmesi gerektiğini ifade etti.

AB ülkelerinden daha yüksek aşılama oranı olan ülkelere aşı ihracatının ölçülü olması gerektiğine dikkati çeken Von der Leyen, "Aşı ihracatında mütekabiliyet ve orantılılık sağlanmasını istiyoruz. Bunu sağlamak için elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



"ASTRAZENECA, TAAHHÜDÜNDEN DAHA AZ SAYIDA AŞI TEDARİK EDECEK"

Ursula Von der Leyen, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı tedariki konusunda AB ile yaptıkları anlaşmaya uyduklarını belirterek, "İlk çeyrekte BioNTech-Pfizer 66 milyon doz, Moderna 10 milyon doz aşı tedarik edecek." dedi.

AstraZeneca'nın düşük üretim gerçekleştirdiğini ve taahhüdünden daha az sayıda aşı tedarik edeceğini aktaran Von der Leyen, "AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerekiyordu. Önce bunu 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza düşürdüler." ifadesini kullandı. Von der Leyen, AstraZeneca'nın ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza indirdiğini belirterek, "İkinci çeyrekte aşı tedariki artacak. Tek doz kullanılan Johnson and Johnson'dan 55 milyon doz ulaşacak. BioNTech-Pfizer 200 milyon doz, Moderna 35 milyon doz sağlayacak." diye konuştu.



AB AŞI ANLAŞMALARI

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda bulunuyor.

AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşıyı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar, bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu. Son açıklanan verilerle birlikte AB'ye ilk çeyrekte 106 milyon doz, ikinci çeyrekte 360 milyon doz aşı tedarik edilmesi bekleniyor.

