AB'den artan enerji fiyatlarına karşı tedbirlere dair öneri paketi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
Bu sıralar özellikle dikkat Virüsün yayılma hızını artırıyor...Bu sıralar özellikle dikkat! Virüsün yayılma hızını artırıyor...#Koronavirüs
Işınla beni Jeff Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün'Işınla beni Jeff!' Dünya nefesini tuttu... Büyük uçuş bugün!#William Shatner
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Kadıköyde korkunç töre cinayeti Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...Kadıköy'de korkunç töre cinayeti! Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...#Cinayet
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
HABERLEREkonomi Haberleri

AB'den artan enerji fiyatlarına karşı tedbirlere dair öneri paketi

#AB Komisyonu#Enerji#Ab
ABden artan enerji fiyatlarına karşı tedbirlere dair öneri paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji fiyatlarındaki artışa karşı üye ülkelere kısa vadede elektrik ve gaz faturalarını erteleme, hanelere doğrudan ödeme yapma ve vergi indirimi gibi seçenekler içeren bir öneri paketi sundu.

Haberin Devamı

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, üye ülkelerin artan enerji fiyatlarına karşı Birlik hukukuyla uyumlu olarak kısa ve orta vadede uygulayabilecekleri tedbirleri içeren paketin içeriğini açıkladı. Tüketicileri ve işletmeleri korumaya yönelik çeşitli seçenekler içeren pakete göre, kısa vadede düşük gelirli tüketicilere acil gelir desteği verilecek. Söz konusu destek, kupon veya kısmi fatura ödemesi yoluyla uygulanabilecek. AB'nin emisyon ticaret sisteminden sağlanan gelirler bu alanda kullanılabilecek.

Elektrik ve doğal gaz fatura ödemelerinin geçici olarak ertelenmesine izin verilecek, faturasını ödeyemeyenlerin elektrik veya gaz bağlantısının kesilmesi önlenecek ve yoksul hanelere geçici olarak "hedefe yönelik" vergi indirimi sağlanacak. Şirketlere ve sanayi sektörüne yönelik yardımlar ise AB kamu destek kurallarına uygun biçimde sağlanacak. Fiyat artışlarına yönelik enerji piyasasında rekabet kurallarına aykırı davranışlar araştırılacak ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nden (ESMA), karbon piyasasındaki gelişmeleri yakından gözlemlemesi istenecek.

İlgili Haberler:

Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuYargıtay'dan Kadir Şeker kararı

Avrupa enerji düzenleyici kurumlarından da bu süreçlere ilişkin mevcut elektrik piyasası tasarımının incelenmesi talep edilecek. Yenilenebilir enerji alanında satın alma anlaşmalarına erişim kolaylaştırılacak ve bu alanda orta vadede karbonsuz ve dayanıklı enerji sistemleri kurulmasına yönelik yatırımlar artırılacak. Enerji açığını kapatabilmek amacıyla yenilenebilir yatırımların ihaleleri ve izin süreçleri kolaylaştırılacak.

Haberin Devamı

ENERJİ TASARRUFU SÜREÇLERİ VE DEPOLAMA KAPASİTELERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Pakete göre, enerji tasarrufu alanında da yapıların yalıtımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanılacak. Avrupa'da gaz depolarının daha iyi kullanılmasını sağlamak için ilgili düzenlemeler gözden geçirilecek ve enerji depolama kapasitesi geliştirilecek. AB üyesi ülkelerin ortak doğal gaz tedarik etmeleri ve gaz stoku oluşturmalarının olası faydaları araştırılacak. Enerji piyasasında tüketicilerin rolünün kuvvetlendirilmesi sağlanarak, tüketicilerin tedarikçilerini kolayca seçebilmesi ve değiştirebilmesine olanak tanınacak.

EKONOMİK TOPARLANMAYLA BİRLİKTE AVRUPA'DA ENERJİ FİYATLARI REKORLAR KIRIYOR

Haberin Devamı

Son dönemde ekonomik toparlanmanın başlaması küresel doğal gaz talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükselişe geçti. Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı, son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde artarak rekor seviyelere ulaştı. Normal şartlarda elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını yükseltti.

Haberin Devamı

Elektrik üretiminde doğal gazın payı yüksek olan Avrupa enerji piyasalarında doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle elektrik fiyatları da hızla tırmandı. Kış aylarında da Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor. Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor. Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Brüksel'de 21-22 Ekim'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB Komisyonu#Enerji#Ab

BAKMADAN GEÇME!

Bülent Ersoydan Mustafa Kesere cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e cevap: Oturduğum koltuk ona battı

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!