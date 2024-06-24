AB'den Apple'a rekabet suçlaması… 'Apple kullanıcıları engelliyor'

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Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Apple'ın mobil App Store'u kullanan geliştiricilere uyguladığı kısıtlamaların, AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği sonucuna vardığını duyurdu. AP'de yer alan habere göre komisyon, Apple'ın App Store kurallarının uygulama geliştiricilerinin tüketicileri daha uygun fiyat teklifleri ve içerik için alternatif kanallara serbestçe yönlendirmesini engellediğini söyledi.

Komisyonun, Apple'ın uyumluluğuna ilişkin nihai kararını Mart 2025'e kadar vermesi gerekiyor. Şirket, küresel gelirinin yüzde 10'una varan, milyarlarca euroya varan para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager "Apple'ın yeni iş modelinin, uygulama geliştiricilerinin alternatif pazarlar olarak çalışmasını ve son kullanıcılarına iOS üzerinden ulaşmasını çok zorlaştırmasından endişe duyuyoruz." dedi.

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Apple yaptığı açıklamada ise, "Planımızın yasalara uygun olduğundan eminiz ve geliştiricilerin yüzde 99'undan fazlasının, oluşturduğumuz yeni iş koşulları kapsamında Apple'a aynı veya daha az ücret ödeyeceğini tahmin ediyoruz. AB'de App Store üzerinden iş yapan tüm geliştiriciler, uygulama kullanıcılarını web mağazasına yönlendirerek satın alma işlemlerini oldukça rekabetçi bir fiyatla tamamlama yeteneği de dahil olmak üzere sunduğumuz yetenekleri kullanma fırsatına sahip." dedi.