AB'den 9 üyesine 14 milyar avro destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.



AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar avro, İspanya'ya 4 milyar avro, Yunanistan'a 2 milyar avro, Hırvatistan'a 510 milyon avro, Litvanya'ya 300 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon avro, Slovenya'ya 200 milyon avro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon avro olmak üzere toplam 14 milyar avro finansal destek sağlandığı kaydedildi.