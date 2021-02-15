AB'de sanayi üretimi 2020'de yüzde 8 düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 geriledi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde Aralık 2020'ye ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,2, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü. Öte yandan, 2020 sanayi üretimi ortalaması önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 8,7 azaldı.

AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aralıkta aylık bazda en fazla artış yüzde 2,4 ile Danimarka, yüzde 1,8 ile Portekiz ve yüzde 1,6 ile Lüksemburg ve Estonya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aralık ayında en fazla düşüş ise yüzde 2,5 ile Macaristan, yüzde 1,9 ile Belçika ve yüzde 0,9 ile Finlandiya'da kaydedildi.