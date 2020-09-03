MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAB'de perakende satışlar temmuzda düştü
GeriEkonomi AB'de perakende satışlar temmuzda düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

AB'de perakende satışlar temmuzda düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB'de perakende satışlar temmuzda düştü
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 0,7 arttı.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,9 ile Portekiz ve Romanya'da, yüzde 3,2 ile Malta'da gerçekleşti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle