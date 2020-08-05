MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAB'de perakende satışlar haziranda arttı
GeriEkonomi AB'de perakende satışlar haziranda arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

AB'de perakende satışlar haziranda arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB'de perakende satışlar haziranda arttı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 5,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,3 arttı.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 21,9 ile İrlanda’da, yüzde 16,5 ile İspanya'da ve yüzde 13,8 ile İtalya'da gerçekleşti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle