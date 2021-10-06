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AB'de perakende satışlar arttı

#Avrupa Birliği#Perakende Satışlar#Ekonomi
ABde perakende satışlar arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise sabit kaldı.
AB'de de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,7 ile Malta'da, yüzde 2,5 ile İrlanda’da ve yüzde 2 ile Slovakya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile Danimarka'da, yüzde 1,2 ile de Fransa ve Estonya'da belirlendi.

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#Avrupa Birliği#Perakende Satışlar#Ekonomi