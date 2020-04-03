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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:39,Son Güncelleme:/

AB'de perakende satışlar arttı

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AB'de perakende satışlar arttı
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Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 arttı.

AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 3,5 ile Letonya ve yüzde 3 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 2,7 ile İrlanda, yüzde 1,8 ile Slovenya ve yüzde 0,2 ile Hırvatistan ve Polonya'da ölçüldü.
Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.

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