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Ekonomi
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’de perakende satışlar ağustosta yükseldi

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AB’de perakende satışlar ağustosta yükseldi
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Avrupa Birliği’nde (AB) perakende satışlar, koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3.8 artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 4.4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3.7 arttı. AB’de ise perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.8, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 3.5 yükseldi. AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 9.6 ile Belçika’da, yüzde 6.2 ile Fransa’da ve yüzde 3.1 ile Almanya’da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 1.6 ile Romanya ve Slovenya’da kaydedildi.

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