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AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 90'ı geçti

#Avrupa İstatistik Ofisi#Eurostat#Son Dakika
ABde kamu borcunun GSYHye oranı yüzde 90ı geçti

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 90,9 olarak belirlendi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde birinci çeyrekte yüzde 100 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 98,3'e geriledi. AB'de de kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 92,4'ten yüzde 90,9'a indi. Söz konusu oran 2020'nin ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 87,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 94,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

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EN YÜKSEK KAMU BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA
AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 207,2 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 156,3 ile İtalya, yüzde 135,4 ile Portekiz, yüzde 122,8 ile İspanya, yüzde 114,6 ile Fransa, yüzde 113,7 ile Belçika ve yüzde 112 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi. Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 19,6 ile Estonya, yüzde 24,7 ile Bulgaristan ve yüzde 26,2 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI YÜKSELDİ

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AB'de bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 6,6 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 7,1'den yüzde 6,9'a düştü. Bu oran 2020’nin ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 12, Avro Bölgesi'nde yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşmişti. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle geçen yıl söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını yükseltmişti.

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#Avrupa İstatistik Ofisi#Eurostat#Son Dakika

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