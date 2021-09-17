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AB'de inşaat üretimi temmuzda düştü

#Avrupa Birliği#Avrupa İstatistik Ofisi#İnşaat Üretimi
ABde inşaat üretimi temmuzda düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020'nin temmuz ayına göre de yüzde 3,3 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 gerilerken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,8 yükseldi. AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 1,3 ile Fransa ve İsveç'te, yüzde 1,1 ile de Almanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Slovenya'da, yüzde 3,5 ile Romanya'da ve yüzde 3,4 ile Avusturya'da gerçekleşti.

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#Avrupa Birliği#Avrupa İstatistik Ofisi#İnşaat Üretimi