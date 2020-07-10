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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

AB’de 750 milyarlık fon ve 1.1 trilyonluk bütçe gündemde

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AB’de 750 milyarlık fon ve 1.1 trilyonluk bütçe gündemde
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği ekonomide toparlanmanın desteklenmesi için 750 milyar euroluk bir fon kurulmasını önereceğini açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ayrıca ekonomik toparlanmanın istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 2021 ile 2027 dönemini kapsayacak 1 trilyon 74 milyar euroluk bir de bütçe hazırlanmasını isteyeceğini belirtti.

Daha önce ilettiği AB kurumlarının ve AB üyesi ülke liderlerinin, önerilerini ana hatlarıyla gözden geçireceklerini vurguladı. Konsey daha önce, 2021-2027 dönemi için 1.1 trilyon euroluk bütçe ve 750 milyar euroluk fon için hazırlanan taslakları AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na iletmişti.

Avrupa Birliği’nin Ekonomik ve Mali İşler Konseyi’nin (EcoFin), AB üyesi ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantısında, AB genelindeki destek fonlarının durumu ve kullanımı konuları görüşülecek.

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