ABD’den yeni yapay zeka araştırmalarına 1 milyar dolar

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, bu kaynak kamu sektöründen, söz konusu enstitülere önümüzdeki beş yıl içinde aktarıacak.

Bununla birlikte, aynı enstitülerin yapay zeka ve kuantum teknolojisi araştırmalarına IBM ve Mİcrosoft gibi teknoloji şirketleri de toplam 300 milyon dolarlık destek verecek.

Bu açıklamalar, ABD Teknoloji Üst Yöneticisi Michael Kratsios’un, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin "ABD güvenliği için büyük önemde" olduğuna ilişkin açıklamasının ardından geldi.

Kratsios ayrıca, Beyaz Saray’ın, ABD’nin savunma dışı bütçesinin yüzde 30’unu da bu teknolojilerin araştırmalarına ayırmayı kararlaştırdığını söyledi.