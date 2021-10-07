ABD'den yeni kripto para adımı! Bitcoin 55 bin dolar sınırında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Çin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkarÇin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar!#Çin
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Beşiktaştan bir bomba daha Pjanic sonrası...Beşiktaş'tan bir bomba daha! Pjanic sonrası...#Beşiktaş
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
Grip aşısı bu yıl da şart mı Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...Grip aşısı bu yıl da şart mı? Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...#Koronavirüs
Erdoğan, Akşener’i neden hedef aldıErdoğan, Akşener’i neden hedef aldı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Uzmanlar yanıt verdi Sınavsız üniversite mümkün müUzmanlar yanıt verdi! Sınavsız üniversite mümkün mü?#Üniversite Sınavı
Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'#Canan Ergüder
Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişme TBMMde kabul edildiParis İklim Anlaşması'yla ilgili sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi#Paris İklim Anlaşması
Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptıHavada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı#Emirates Havayolları
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
Ahmet Nur Çebiden Ali Koça algı yanıtıAhmet Nur Çebi'den Ali Koç'a 'algı' yanıtı!#Beşiktaş
Modernanın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu Bu yıl ilk kez...Moderna'nın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu! Bu yıl ilk kez...#Moderna
HSKdan yeni kararname Görev yerleri değişti...HSK'dan yeni kararname! Görev yerleri değişti...#HSK
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'den yeni kripto para adımı! Bitcoin 55 bin dolar sınırında...

#Kripto Para Piyasası#ABD#Bitcoin (BTC)
ABDden yeni kripto para adımı Bitcoin 55 bin dolar sınırında...

ABD kripto paraların suç amaçlı kullanılmasının önüne geçmek için yeni bir adım attı ve Ulusal Kriptopara Uygulama Timi'ni kurdu. Tim, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturacak.

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakanlığı, kripto paraların suç amaçlı kulllanımlarını soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla Ulusal Kriptopara Uygulama Timi kurdu.

Kurulan bu yeni timin görevleri arasında, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturmak olacak. Tim ayrıca, dolandırıcılık veya gasp yolu ile kaybedilen sanal paraların takibi ve geri alınması üzerinde de çalışmalarda bulunacak. Bilgisayar korsanlarına kripto para ile yapılan fidye ödemeleri de yine timin görevleri arasında olacak.

"KULLANICILARIN GÜVENİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa O. Monaco yaptığı açıklamada, "Teknoloji geliştikçe Adalet Bakanlığı'da gelişmeli. Bu dijital para platformlarında kötüye kullanımları, suistimalleri kökünden kazıyacağız ve bu sistemlere kullanıcıların güvenini sağlayacağız" diye konuştu.

Gözler kripto paralarda Son 8 yılda 6 defa...

İlgili Haber:Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa...

BITCOIN 55 BİN DOLAR SINIRINDA

Haberin Devamı

Genel olarak ekim aylarını yükseliş ile kapatan kripto para piyasalarında bu ekim ayında da benzer bir seyir hakim.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'nın ğzerinde değer kazanarak 55 bin dolar sınırına dayandı. Kripto parada son 7 günlük yükseliş ise yüzde 25 oldu.

İkinci sırada bulunan Ethereum'da da değer artışı devam ediyor. Ethereum son 24 saatte 1.40 değer kazanarak 3 bin 500 doların üzerine çıktı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para Piyasası#ABD#Bitcoin (BTC)