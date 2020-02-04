ABD'den radikal ithalat kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, potansiyel olarak Çin de dahil olmak üzere dolar karşısında para birimlerinin değerini düşük tutmaya ülkelerden ithal ürünlere

sübvansiyonu telafi edici vergiler getirme kararını kesinleştirdi.



Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birinci aşama ticaret anlaşması imzalamasından sadece haftalar sonra ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni bir gerilime neden olabilecek bu adım Beijing'in Washington'u Çin'de ortaya çıkan ve hızlı yayılan koronavirüs hakkında korku yaymakla suçlamasından bir gün sonra

geldi.



ABD Hazine Bakanlığı'nın son zamanlarda birinci aşama ticaret anlaşması kapsamında Çin'i kur manipülatörü tanımlamasını kaldırmasına rağmen, bu yeni karar Ticaret Bakanlığı'nın Çin'e vergi getirmesine imkan tanıyacak.



ABD Ticaret Bakanlığı genel olarak Hazine'nin kurun değerinin düşürüldüğünü belirleme konusundaki uzmanlığına güveneceğini ancak iki sürecin farklı yasalardan kaynaklandığından farklı sonuçlara varabileceğini açıkladı.



Taslak karar ilk olarak geçen yıl Mayıs ayında yayınlanmıştı.



Çin'e ek olarak, yeni karar, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Vietnam ve İsviçre de dahil olmak üzere diğer ülkelerden ithal edilen mallardan daha yüksek gümrük vergileri alınmasına neden olabilir.



Bu ülkelerin tümü, Hazine Bakanlığı'nın para piyasası müdahalelerini, yüksek küresel cari işlemler fazlasını ve yüksek ikili ticaret fazlalarını izleyen altı aylık para birimi raporunda yer alan "izleme listesinde" bulunuyor.