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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 20:38 | Son Güncelleme:

ABD'den Kuzey Kore kömürünü taşıyan şirket ve gemilere yaptırım

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ABD'den Kuzey Kore kömürünü taşıyan şirket ve gemilere yaptırım
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ABD yönetimi, Kuzey Kore kömürünün taşınmasıyla ilgili 6 kuruluş ve 4 gemiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Kuzey Kore kömürünün taşınmasıyla ilgili 6 şirket ve 4 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları programlarını finanse etmeye yardımcı olan ve önemli gelir kaynaklarından kömürün ihracatına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yasağını aşmaya devam ettiğini belirtti.

Mnuchin, "Kuzey Kore rejimi, kömür de dahil olmak üzere madencilik endüstrilerinde sık sık hapishane kamplarından zorunlu işçi çalıştırıyor, yasa dışı silah programlarını ilerletmek için kendi halkını sömürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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