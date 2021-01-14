MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'den İran'a yeni yaptırım
GeriEkonomi ABD'den İran'a yeni yaptırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

ABD'den İran'a yeni yaptırım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den İran'a yeni yaptırım
Abone Olgoogle-news

ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran lideri tarafından kontrol edilen milyar dolarlık kuruluşların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kontrolündeki İmam Humeyni'nin Emrinin İnfazı (EIKO) ve Astan Quds Razavi (AQR) kurumları ile bu kurumların liderleri ve yan kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) İranlı 16 kuruluş ve 3 kişi, yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, hayır kurumu olduğu söylenen EIKO ve AQR'nin siyasi muhaliflerden ve dini azınlıklardan kamulaştırılan varlıklar da dahil olmak üzere İran ekonomisinin büyük bir kısmını İran lideri Hamaney ve üst düzey İranlı yetkililerin yararına kontrol ettiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin, "Bu kurumlar, İran'ın elitlerinin İran ekonomisinin büyük bir kısmı üzerindeki yozlaşmış mülkiyet sistemini sürdürmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, ABD'nin İran halkına yardım ettiğini iddia ederken kendilerini zenginleştirenleri hedef almaya devam edeceğinin altını çizdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle