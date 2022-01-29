ABD'den Çinli şirkete casusluk yasağı

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ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre China Unicom'un ABD'de faaliyet göstermesi oy birliğiyle yasaklandı.

Kararın, şirket hakkındaki ulusal güvenlik ve casusluk endişeleri gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ŞİRKETTEN TEPKİ: HAKLI BİR GEREKÇE BULUNMUYOR

Karara tepki gösteren China Unicom, Washington'ın kararına ilişkin "haklı bir gerekçe" bulunmadığı savunuldu.

Firmanın, 60 gün içinde ülkede telekomünikasyon hizmetleri vermeyi bırakması gerekiyor.

Geçen yıl Kasım ayında ABD Başkan Joe Biden, güvenlik tehdidi olarak görülen bazı Çinli şirketlerin yeni telekomünikasyon ekipmanı lisansları almasını engelleyecek bir yasayı imzalamıştı.