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ABD'deki iflaslar altına olan talebi artırdı

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#Altın#Emtia#Fiyat
ABDdeki iflaslar altına olan talebi artırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 09:20

Altın fiyatları kısa sürede hızlı yükseliş yaşadı. Ons ve gram altında primlenme devam ediyor. ABD'deki banka iflasları altına olan talebi artırdı.

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Küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına devam edeceğini açıklamasıyla birlikte düşen altın fiyatları ABD'de ortaya çıkan banka iflaslarıyla toparlanmaya başladı.
Merkez bankalarının söylemlerini satın alan altın yatırımcıları bir iflaslarla başlayınca altına olan taleplerini artırmaya başladı.

Ons altın 1894 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın şu sıralar 1882 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DA PRİMLENDİ

Gram altın da ons altına paralel olarak yükselişini devam ettiriyor. Güne 1140 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 1137 lira en yüksek de 1157 lira seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 1147 liradan alıcı buluyor.

1900 DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI

Ons altında 1900 dolara yeniden yükseliş beklentisi artış gösterdi. Ons altın için analistler 1897-1900 doları direnç olarak gösterirken 1871 ve 1856 doları da destek olarak öne çıkardı.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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