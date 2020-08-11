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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

ABD'de üretici fiyatları temmuzda beklentileri aştı

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ABD'de üretici fiyatları temmuzda beklentileri aştı
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi ve Ekim 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde Ekim 2018'den bu yana en büyük aylık yükselişi kaydeden ÜFE verisi, haziranda aylık yüzde 0,2 azalmıştı. Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 0,4 azalış gösterdi. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,7 düşmesini bekliyordu.

ÇEKİRDEK ÜFE'DE ARTIŞ
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 0,3'lük artış kaydetti. Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor. 

 

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