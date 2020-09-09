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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:42 | Son Güncelleme:

ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklenenden az arttı

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ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklenenden az arttı
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ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 12,25 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.Buna göre ülkede tüketici kredileri, temmuzda aylık 12,25 milyar dolar artarak 4,13 trilyon dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 13,75 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde haziran ayındaki artış ise 8,95 milyar dolardan 11,4 milyar dolara revize edildi. Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 300 milyon dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12,6 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 3,6 arttı. Mart, nisan ve mayıs aylarında azalış gösteren veri, haziranda yıllık yüzde 3,3'lük artış kaydetmişti.
Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 artış gösterdi.

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