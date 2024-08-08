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ABD'de tüketici kredileri beklenileni vermedi

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#ABD#Tüketici Kredisi#Ekonomi
ABDde tüketici kredileri beklenileni vermedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 06:04

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 8,9 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

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ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri mayısta 14 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda yaklaşık 1,7 milyar dolar azalırken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,6 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Devir yapan krediler, haziranda yıllık yüzde 1,5 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 3,4 yükseldi.

Tüketici kredileri bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4'lük artış kaydetti.

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#ABD#Tüketici Kredisi#Ekonomi

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