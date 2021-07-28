ABD'de tüketici güveni tırmanışta

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak 129,1'e çıktı.



Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan tüketici güveninin 123,9 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, haziranda 128,9 değerini almıştı.



Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, temmuzda 0,7 puan artışla 260,3 seviyesine çıktı.



Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde değişim göstermeyerek 108,5 değerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin temmuzda yatay seyrettiğini ancak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirtti.



Tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmelerinin sabit kaldığını aktaran Franco, bunun üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini ifade etti.



Franco, tüketicilerin kısa vadeli görünüm konusundaki iyimserliğinin değişmediğini ve iş koşullarının, istihdamın ve kişisel finansal beklentilerin iyileşmesini beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

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