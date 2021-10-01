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ABD'de tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi

#ABD#Ekonomi#Güven
ABDde tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 72,8 oldu.

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 72,8 değerine yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, eylül ayına ait öncü veri 71 olarak açıklanmıştı. Endeks, ağustosta ise 70,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 1,6 puan artarak 80,1'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 3 puanlık artışla 68,1'e tırmandı.

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#ABD#Ekonomi#Güven