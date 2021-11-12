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ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesine indi

#ABD#Güven Endeksi#Michigan Üniversitesi
ABDde tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık 4,9 puan azalışla 66,8 değerine inerek 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni kasımda bir önceki aya kıyasla 4,9 puan azalarak 66,8 değerine indi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 72,4 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi ekimde ise 71,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 4,5 puan azalarak 73,2'ye indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 5,1 puan azalışla 62,8 seviyesine geriledi. Enflasyon beklentileri de gelecek yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,9'a yükselirken, 5 yıllık görünüm yüzde 2,9 seviyesinde seyretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin artan enflasyon nedeniyle kasım ayı başlarında 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Tüketicilerin enflasyondan kaynaklanan zararı azaltmaya yönelik etkili politikaların geliştirilmediğini düşünmesinin de bunda etkili olduğunu aktaran Curtin, her dört tüketiciden birinin kasım ayında yaşam standartlarında enflasyon nedeniyle düşüş olduğunu bildirdiğini aktardı.

Curtin, ev, araç ve dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışlarının bir süredir daha sık rapor edildiğine işaret ederek, "Tüketicilerin artan enflasyona tepkileri, geçtiğimiz aylarda bildirildiği üzere sürpriz olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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#ABD#Güven Endeksi#Michigan Üniversitesi

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