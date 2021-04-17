ABD'de tüketici güveni 1 yılın zirvesine çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aylık 1,6 puan artışla 86,5 değerine çıkarak Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.



Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, tüketici güveni nisanda bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 86,5 değerine yükseldi.



Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamayan tüketici güveninin 89,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, martta 84,9 seviyesinde gerçekleşmişti.



Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık 4,2 puan artarak 97,2'ye çıktı.



Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde değişim göstermeyerek 79,7 seviyesinde gerçekleşti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, sağlanan ekonomik destekler, düşük faiz oranları ve hızla artan aşılamanın

etkisiyle nisan ayı başında ekonomik büyüme ve istihdamda artış bildirildiğini kaydetti.



Curtin, mevcut ekonomik koşullardaki son kazanımlarla tüketici güveninin 1 yılın en iyi seviyesine yükseldiğini, geleceğe dair ekonomik beklentilerin ise değişim göstermediğini ifade etti.

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