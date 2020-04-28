MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de tüketici güven endeksi Kovid-19 etkisiyle nisanda düştü
GeriEkonomi ABD'de tüketici güven endeksi Kovid-19 etkisiyle nisanda düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 18:03,Son Güncelleme:

ABD'de tüketici güven endeksi Kovid-19 etkisiyle nisanda düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de tüketici güven endeksi Kovid-19 etkisiyle nisanda düştü
Abone Olgoogle-news

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda 31,9 puan azalarak 86,9 seviyesine düştü.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güven endeksi nisanda önceki aya kıyasla 31,9 puan azalışla 86,9'a geriledi.

Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle sert düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 87,9 olması yönündeydi. Söz konusu veri, martta ise 118,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, nisanda 7 puan artarak 93,8 değerine yükseldi. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 90,3 puan azalışla 76,4 seviyesine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin bu dönemde mevcut koşullardaki şiddetli bozulmanın etkisiyle önemli ölçüde zayıfladığını kaydetti.

Mevcut durum endeksindeki sert düşüşün Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyette yaşanan daralmayı yansıttığına işaret eden Franco, tüketicilerin ekonomi ve iş gücü piyasasına yönelik kısa vadeli beklentilerinin ise iyileştiğini aktardı.
Franco, "Ancak tüketicilerin finansal görünümleri konusundaki iyimserlikleri daha az. Bu durum, toparlanma başlayınca harcamaları etkileyebilir. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin yarattığı belirsizlik önümüzdeki aylarda beklentilerin dalgalanmasına neden olacaktır." ifadelerini kullandı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle