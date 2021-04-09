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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

ABD'de toptan eşya satışları azaldı

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ABD'de toptan eşya satışları azaldı

ABD'de toptan eşya satışları şubatta yüzde 0,8 azalarak beklentilerin aksine düşüş gösterirken, toptan eşya stokları yüzde 0,6 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin şubat ayına ait verileri açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 682,5 milyar dolar oldu. Toptan eşya stokları, ocak ayında ise yüzde 1,4 artmıştı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 538,3 milyar dolara geriledi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, ocak ayında yüzde 4,4'lük artış göstermişti.

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