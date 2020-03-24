Reuters
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:14,
ABD'de teşvik paketinde ilerleme sağlandı
ABD'nin 2 trilyon dolar olması beklenen koronavirüs teşvik paketi üzerinde mesafe katedildi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Demokrat Parti Senato Yetkilisi Chuck Schumer koronavirüs teşvik paketi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığını ancak mesafe katedildiğini açıkladılar.
Schumer gazetecilere yaptığı açıklamada Senato'nun yakında 2 trilyon dolar olması beklenen olası teşvik paketini görüşmeye başlayacağını söyledi.
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