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ABD'de tatilde perakende satışlarda rekor bekleniyor

#ABD#Perakende Satış#Ekonomi
ABDde tatilde perakende satışlarda rekor bekleniyor

Kasım ve aralık aylarını kapsayan tatil sezonunda, Amerikan perakende sektöründeki satışların, yüksek enflasyona rağmen geçen yıla kıyasla yüzde 8,5 ila yüzde 10,5 artması öngörülüyor.

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ABD'de kasım ile aralık aylarını kapsayan ve "tatil sezonu" olarak adlandırılan dönemde, perakende satışların bu yıl 800 milyar doları aşarak rekor kırması bekleniyor.

ABD'de tatil sezonu, perakende satışların zirveye ulaştığı bir dönem olarak biliniyor.

Ülkede her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren tatil sezonunda, Amerikalı perakendeciler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yoğun bir şekilde hissedildiği geçen yıla kıyasla tüketici talebinde güçlü bir artış bekliyor.

Kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Kara Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönemde perakende satışlarda bu yıl rekor bekleniyor.

SATIŞLARIN 800 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

AA muhabirinin ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerinden derlediği bilgilere göre, perakende satışların, söz konusu 2 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 ila yüzde 10,5 artacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemdeki satışların, 843,4 milyar dolar ile 859 milyar dolar arasında gerçekleşerek rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.
Perakende satışların, Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020 tatil sezonunda 777,3 milyar dolara olduğu kayıtlarda yer alıyor.

İNTERNET SATIŞLARININ 200 MİLYAR DOLARI AŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl tüketici talebinin olağanüstü bir büyüme gösterdiği internet alışverişine bu yıl da ilginin yoğun olması bekleniyor.
İnternet alışverişinin popülerliğini korumasına rağmen, tüketicilerin geleneksel mağaza alışverişi deneyimine de bu yıl geri dönmesi öngörülüyor.

ABD'li araştırma şirketi Adobe Digital Insights (ADI) verilerine göre, bu tatil sezonunda çevrimiçi satışların ilk kez 200 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. İnternetten yapılan satışların, bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 10 artarak 207 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde internetten yapılacak satışların 11,3 milyar dolar ile en çok Siber Pazartesi'de gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Her yıl mağazalarda izdiham görüntülerine sahne olan "Kara Cuma"da internet satışlarının 9,5 milyar doları ve Şükran Günü'nde ise 5,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

TÜKETİCİLER ARZ SIKINTILARI NEDENİYLE ALIŞVERİŞE ERKEN BAŞLADI

Tatil sezonuna girerken alışverişte kayda değer bir ivme yaşandığı, tüketicilerin tatil sezonu alışverişine bu yıl daha erken başladığı ve bunun perakende satış verilerine de yansıdığı dikkati çekiyor.

ABD Ticaret Bakanlığının verileri, ABD'de perakende satışların ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak mart ayından bu yana en yüksek artışı gösterdiğini ortaya koyuyor.

Analistler, perakende satışlara ilişkin son verinin, ülkede yüksek seyreden enflasyona rağmen arz sıkıntıları nedeniyle Amerikalı tüketicilerin tatil sezonu alışverişine erken başladığını gösterdiğini aktarıyor.

Perakendecilerin tedarik zincirindeki aksamalara karşı önlemler aldığı ve tüketici talebini karşılamak için raflarının doluluğunu sağlamak amacıyla çok fazla harcama yaptığı belirtiliyor.

ŞÜKRAN GÜNÜ HAFTASINDA 158 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİNİN ALIŞVERİŞ YAPMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, alışverişini erkenden tamamlamak isteyen tüketiciler ile stokların daha erken boşalabileceğini ve sezonun son haftalarında kıtlıklar oluşabileceğine dikkat çekiyor. Perakendecilerin raflarını dolu tutabilmesi ve ürünlerin Noel'den önce ulaşabilmesi halinde ise "harika" bir tatil sezonu satışı gerçekleştirilebileceği kaydediliyor.

Ayrıca perakendecilerin bu yıl söz konusu dönemde 500 bin ila 665 bin sezonluk işçi çalıştırması bekleniyor. Bu oranın, 2020'de 486 bin seviyesinde olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Şükran Günü ile başlayan hafta sonunun ise tatil sezonunda her zaman olduğu gibi önemli bir rol oynayacağı vurgulanıyor.
Amerikalı tüketicilerin tatil sezonu alışverişlerine erkenden başlamalarına rağmen, bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar olan süreçte alışveriş yapacak kişi sayısının geçen yıla kıyasla 2 milyona yakın artarak 158,3 milyonu bulması bekleniyor.

ŞÜKRAN GÜNÜ YEMEĞİNİN MALİYETİNDE YÜZDE 14'E YAKIN ARTIŞ

Öte yandan ABD'de 31 yılın zirvesini gören enflasyon nedeniyle Amerikalıların Şükran Günü sofrasının maliyetinin de bu yıl artması bekleniyor.
Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonunun (AFBF) verileri, Şükran Günü için hanehalkının ortalama yemek maliyetinin bu yıl yüzde 14'e yakın artacağını ortaya koyuyor.

Klasik 10 kişilik Şükran Günü yemeğinin ortalama maliyeti geçen yıl 46,9 dolar olarak hesaplanırken, söz konusu tutar bu yıl 53,31 doları buluyor.
Şükran Günü sofrasının maliyetindeki artışta hindi fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Bu yıl yaklaşık 7,26 kilogram ağırlığındaki bir hindinin ortalama fiyatının geçen yıla kıyasla yüzde 24 artışla 23,99 dolara ulaştığı kaydediliyor.

Söz konusu artışta, süt, yağ ve sebze gibi temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları da rol oynuyor.

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